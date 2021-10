"Tomorrowland - One World Radio", votre nouveau rendez-vous immanquable sur Fun Radio

Un nouveau rendez-vous à ne surtout pas manquer. Fun Radio étoffe, une fois de plus en cette rentrée 2021, sa grille antenne avec l'arrivée d'un programme totalement inédit qui vous ravira à coup sûr.

Désormais, chaque samedi soir, Fun Radio et One World Radio vous donnent rendez-vous pour vivre le meilleur du son de Tomorrowland. De 21 heures à minuit, le plus gros festival au monde s'installe sur notre antenne afin de vous faire revivre les meilleurs mix et la folle ambiance de Tomorrowland, show rocambolesque qui réunit tous les ans les plus grands DJ du globe.

Présenté par notre animateur Matt, Tomorrowland - One World Radio, vous promet une émission musicale d'exception chaque week-end sur notre antenne. Pour ne rien manquer des news sur votre nouveau rendez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux de Fun Radio.