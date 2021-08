Tomorrowland Winter de retour pour une nouvelle édition à l'Alpe d'Huez en 2022

Ski la journée et DJ le soir, le programme est alléchant. La version hivernale du plus grand festival électro du monde fera son retour en France à l'Alpe d'Huez du 19 au 26 mars. Plus de 25 000 festivaliers sont attendus et les packages pour vivre cet événement seront rapidement mis en vente.

En effet, la formule 7 jours (hébergement + festival) sera disponible dès le 18 septembre, tandis qu'il faudra attendre le 25 septembre pour réserver la version de quatre jours. Le site du festival, tomorrowland.com, propose un simulateur qui permet d'organiser son voyage. Il n'y en aura pas pour tout le monde.

Patience en revanche pour découvrir le line-up, qui sera dévoilé plus tard dans l'année. Mais lors de la première édition en 2019, une centaine d'artistes étaient réunies sur plusieurs scènes, dont une à 3 330 mètres d'altitude ! Martin Garrix, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Afrojack, Armin van Buuren, Lost Frequencies ou encore Dimitri Vegas & Like Mike étaient de la partie. On attend au moins aussi bien pour cette édition 2022.

