Tomorrowland : ce qui change sur l'antenne de Fun Radio

Le voici enfin. De retour après deux années blanches en raison de la crise sanitaire, Tomorrowland offre finalement une 16e édition que beaucoup avait fantasmé tant elle paraissait impossible. Fun Radio, partenaire du festival depuis de nombreuses années, s'apprête à vous faire vivre le 3e et ultime week-end de l'événement.

Les équipes antennes et digitales de notre station seront mobilisées les 29-30-31 juillet en direct de la ville de Boom afin de vous de vous emmener au plus près du festival. Vendredi de 20h à minuit, samedi et dimanche de 19h à minuit, notre animateur JB prendra en direct les commandes de notre émission spéciale Tomorrowland. Interviews, anecdotes, et musique seront de la partie. Un dispositif exceptionnel pour un événement qui l'est tout autant.

Sur nos réseaux sociaux, notre community manager vous embarquera dans la foule de cet immense festival. Et sur notre site Internet, il vous sera possible de retrouver toutes les interviews des DJ, en vidéos mais aussi en podcasts. Préparez-vous à faire la fête avec Fun Radio.