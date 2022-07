DIAPORAMA - Tomorrowland : les plus belles images du festival

Un spectacle unique. Si Tomorrowland est considéré comme l'un des festivals les plus incroyables, c'est aussi et surtout grâce au soin apporté par les organisateurs concernant l'esthétique du show. On peut vous l'assurer, lorsque vous êtes sur place vous en prenez plein la vue. La scénographie est parfaitement maîtrisée de bout en bout. Feux d'artifice, jeux de lumière et autres effets pyrotechniques viennent jalonner les différents mix des DJ présents sur scène.

Et autant dire que cette édition 2022 a offert son lot de jolis clichés. Comme très souvent, les photographes dépêchés sur place parviennent à immortaliser de façon brillante les moments les plus forts de l'événement. Fun Radio vous propose de découvrir les photos les plus stupéfiantes de Tomorrowland.

Attention, certaines risque de vous esquinter la rétine tant elles sont sublimes. Pour rappel, Fun Radio vous fait vivre le 3e et ultime week-end du festival sur l'antenne, les réseaux sociaux, et le site Internet.

Tomorrowland dévoile une scénographie à couper le souffler Crédit : Dave Sips

Tomorrowland dévoile une scénographie à couper le souffler Crédits : Dave Sips Tomorrowland offre toujours un feu d'artifice grandiose Tomorrowland régale les festivaliers Martin Garrix en mix à Tomorrowland La beauté de Tomorrowland Tomorrowland et ses milliers de festivaliers Crédits : Dave Sips Tomorrowland et son esprit nature Crédits : Dave Sips Tomorrowland et sa sublime décoration Crédits : Dave Sips Nervo en mix à Tomorrowland Crédits : Dave Sips Tomorrowland de jour Crédits : Dave Sips Kungs à Tomorrowland Crédits : Dave Sips Kungs mixe à Tomorrowland Crédits : Dave Sips Marshmello sur la scène de Tomorrowland Crédits : Dave Sips Marshmello à Tomorrowland Crédits : Dave Sips Tomorrowland rassemble chaque année des milliers de festivaliers Crédits : Dave Sips La scène centrale de Tomorrowland en ébullition Crédits : Dave Sips Tomorrowland offre des jeux de lumière incroyables Crédits : Dave Sips Tomorrowland et sa main stage Crédits : Dave Sips Tomorrowland et ses feux d'artifice géniaux Crédits : Dave Sips Tomorrowland éblouit les festivaliers Crédits : Dave Sips Le public en folie à Tomorrowland Crédits : Dave Sips La majestueuse scène centrale de Tomorrowland Crédits : Dave Sips Tomorrowland ébahit comme toujours Crédits : Tomorrowland La sublime scène centrale de Tomorrowland Crédits : Tomorrowland L'incroyable mainstage de Tomorrowland Crédits : Tomorrowland Le closing de Tomorrowland, un moment toujours fort Crédits : Tomorrowland 1 / 1