Tomorrowland, Coachella, Untold Festival... Quel est le meilleur festival ?

Les lecteurs ont désigné leur gagnant. Comme chaque année, DJ Mag dévoile son classement des meilleurs festivals de la planète. On y retrouve des rendez-vous musicaux incontournables dans lesquels les plus grands artistes se retrouvent pour chanter devant leur public. C'est pourquoi, plus de 100.000 lecteurs du magazine ont voté pour élire leur festival préféré, et, sans grande surprise, Tomorrowland - dont Fun Radio est le partenaire historique, est sorti vainqueur pour la troisième année consécutive. Il faut dire que l'événement belge est un véritable rouleau compresseur puisqu'il réussit le tour de force de rassembler plus de 200.000 festivaliers chaque week-end dans ce temple de la fête.

Particulièrement fiers, les fondateurs et propriétaires, Manu et Michiel Beers, n'ont pas hésité à réagir à cette annonce. "Nous sommes ravis de recevoir une fois de plus cette reconnaissance de la part du public, des festivaliers et lecteurs DJ Mag. Ce qui était autrefois un rêve a pris son envol grâce aux efforts inlassables d'une jeune équipe passionnée et à l'enthousiasme et au soutien inconditionnel de la communauté Tomorrowland, les People of Tomorrow. Nous attendons déjà avec impatience le 20e anniversaire l'année prochaine, mais maintenant nous nous préparons pour le retour au Brésil dans quelques semaines", ont déclaré les deux frères.

En effet, après deux éditions en 2015 et 2016, le plus grand festival de musique électro va réinvestir le Brésil en 2023. Un nouveau pari de taille pour le festival devenu une véritable référence dans le monde.



Le classement

Dans l'ordre, découvrez le classement des meilleurs festivals désignés par les lecteurs de DJ Mag :



1. Tomorrowland

2. Ultra Music Festival

3. Glastonbury Festival

4. EDC Las Vegas

5. Coachella

6. Untold Festival

7. Awakenings

8. Creamfields

9. Exit Festival

10. World Club Dome