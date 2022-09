Tomorrowland Winter 2023 : Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach, Martin Garrix... Les premiers noms dévoilés

Tomorrowland Winter is coming. Après une édition 2022 passionnante, que vous avez pu vivre avec Fun Radio, le prestigieux festival de musique électronique prépare son retour. La déclinaison hivernale de Tomorrowland fera son grand retour en mars 2023 (du 18 au 25). Toujours en direct de l'Alpe d'Huez, l'événement conviera certains des plus grands DJ de la planète.

Les premiers noms viennent d'être dévoilés ce mercredi 21 septembre. Ainsi, on note la présence de Martin Garrix, Lost Frequencies, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, ou bien encore Ofenbach. Des noms qui laissent rêveur et qui raviront à coup sûr les milliers de festivaliers qui seront sur place lors de cette nouvelle édition. Tomorrowland Winter dévoilera, lors de cette 3 édition, deux nouvelles scènes totalement neuves. L'une en plein cœur de la station de ski de l'Alpe d'Huez et l'autre au sommet des pistes.

Il est à noter qu'un contrat de cinq éditions a été signé avec la station de ski française. Il y a donc de fortes chances pour que l'expérience soit renouvelée jusqu'en 2025. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site Internet de Tomorrowland. Les premiers packs (pour 7 jours) seront disponibles à l'achat ce samedi 24 septembre à partir de 11 heures. La billetterie des packages 4 jours et celle des Pass journée ouvriront respectivement le samedi 1er octobre et le vendredi 14 octobre.