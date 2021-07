Tournée 7Up Free avec Fun Radio : découvrez les dates complètes de 2021

L'été fait son grand retour et avec lui la tournée 7Up x Fun Radio. Depuis cinq ans, notre antenne vous offre la possibilité de participer gratuitement à cet événement majeur de la période estivale. Du 13 juillet au 20 août, il vous sera ,en effet, possible d'assister à cette tournée des plages françaises lors de 18 dates exceptionnelles .

De quoi offrir aux vacanciers une pléthore d'animations ludiques, sportives, des dégustations ainsi que de nombreux cadeaux distribués tout au long de la journée, et surtout la soirée Early Night animée par un DJ résident de Fun Radio - dans le respect évidemment des gestes barrières et normes sanitaires.

Ainsi, il vous sera possible, dès l'après-midi, à partir de 14h sur un village ville et village plage, de profiter des espaces détentes, sportifs et jeux mis à la disposition du public, mais aussi vibrer au son de la musique électro et latino de Fun Radio grâce aux DJ résidents de la station jusqu'à 19h. De 21h30 à 23h, la Early Night se verra animée par et présentée par Matt ou Elliot afin de prolonger le plaisir.

Les dates complètes à retrouver dans votre ville

- Juillet 2021 :

Mardi 13 juillet ---> Saint-Nazaire plage (avec Matt)

Mercredi 14 juillet ---> Saint-Nazaire plage (avec Matt)

Mercredi 21 juillet ---> Saint-Cyprien (avec Elliot)

Vendredi 23 juillet ---> Port-la-Nouvelle (avec Elliot)

Samedi 24 juillet ---> Port-la-Nouvelle (avec Elliot)

Dimanche 25 juillet ---> Canet-en-Roussillon (avec Elliot)

Lundi 26 juillet ---> Canet-en-Roussillon (avec Elliot)

Jeudi 29 juillet ---> Argelès-sur-Mer (avec Elliot)

Vendredi 30 juillet ---> Argelès-sur-Mer (avec Elliot)

- Août 2021 :

Lundi 02 août ---> Port Leucate (avec Matt)

Jeudi 05 août ---> Port Barcarès (avec Matt)

Dimanche 08 août ---> Saintes-Maries-de-la-Mer (avec Matt)

Lundi 09 août ---> Saintes-Maries-de-la-Mer (avec Matt)

Mercredi 11 août ---> Narbonne-plage (avec Matt)

Dimanche 15 août ---> Saint-Pierre-la-Mer (avec Matt)

Mercredi 18 août ---> Valras-Plage (avec Elliot)

Jeudi 19 août ---> Marseillan-Plage (avec Elliot)

Vendredi 20 août ---> Vias-Plage (avec Elliot)