Untold Festival 2022 : David Guetta, Don Diablo, Hardwell... Une programmation folle

C'est probablement l'un des festivals les plus connus en Europe. L'Untold Festival est l'événement à ne pas louper pour tous les passionnés de musique électronique. Chaque année, depuis 2015, le festival réunit des milliers de personnes, tous enclins à s'amuser pendant 4 jours de fête non-stop.

Les meilleurs DJ de la planète foulent la scène afin d'offrir un show démentiel durant lequel feux d'artifice et autres effets scénographiques viennent jalonner leur set. Pour cette édition 2022, les organisateurs ont vu les choses en grand en conviant de prestigieux noms de l'électro. On retrouve ainsi : David Guetta, Above & Beyond, Major Lazer, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Don Diablo, Kygo, Tujamo, Hardwell, Alok, Lost Frequencies, Vini Vici, ou encore Steve Aoki.

Des artistes à la résonnance forte qui ne manqueront pas de faire vibrer la foule. Pour réserver vos billets et ainsi aller faire la fête, rendez-vous sur le site Untold.com.