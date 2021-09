Des pistes d'athlétisme aux enregistrements de pistes musicales. Non, ce n'est pas une blague du 1er avril : Usain Bolt va dévoiler un album ce vendredi 3 mars intitulé Country Yutes. Au programme : des sons inspirés par son pays, la Jamaïque, qui rappellent les grandes heures de Sean Paul. Pour aller jusqu'au bout de son projet, l'ancien sportif de haut-niveau a créé son label, au nom de 9.58 Records, en guise de clin d'œil à son record du monde sur 100 mètres.

Et qu'on se le dise, Usain Bolt veut absolument percer dans le monde de la musique : "Je veux être un DJ Khaled. Je ne chante pas vraiment les chansons, je veux produire en essayant de faire comprendre aux gens que je ne suis pas là pour plaisanter. Je vise le sommet. Je veux obtenir autant de numéro 1 que possible, je veux gagner un Grammy Award du meilleur album. Je ne fais que travailler pour ça, sans me fixer de limites. Viser le sommet, c'est que je fais toujours. Cela a été ma mentalité tout au long de ma vie. Je ne vais pas changer" a-t-il confié à The Ahtletic.

Il s'agit là d'un nouveau challenge pour lui après l'athlétisme et le football où il avait tenté de se lancer dans le monde professionnel en Allemagne (avec un essai au Borussia Dortmund), en Afrique du Sud, en Norvège ou encore en Australie, hélas en vain.

Cet été 2021, Usain Bolt a déjà dévoilé un titre en compagnie de son manager, Nugent “NJ” Walker, intitulé It's A Party. Pour le moment, le clip atteint à peine les 100 000 vues. La route est encore longue pour conquérir le monde de la musique, mais Bolt a déjà prouvé qu'il savait courir... et très vite.

