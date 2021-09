VIDÉO - Revivez le premier show de Martin Garrix en festival depuis un an et demi

Il est de retour sur scène. Durant l'épidémie de Covid-19, Martin Garrix s'était montré particulièrement discret. Son retour s'est fait au printemps avec un titre en compagnie de Tove Lo, puis a dévoilé l'hymne de l'Euro 2020 We Are The People. Le DJ néerlandais a enfin eu le bonheur, le week-end dernier, de mixer pour la première fois en festival depuis un an et demi.

C'était en Autriche, au Electric Love Festival. Pendant une heure, le DJ a proposé un show inédit avec plusieurs "ID", des morceaux qui ne sont pas encore sortis à l'heure actuelle. Deux sons ont particulièrement retenu notre attention : Wide Awake avec John Martin, la voix de Don't you worry child de la Swedish House Mafia, et une collaboration avec Julian Jordan et Tinie Tempah.

Pour l'heure, Martin Garrix n'a pas annoncé de date de sortie pour l'une ou l'autre de ses chansons inédites. En attendant, nous vous proposons de revivre ce moment en audio (à la 36e seconde pour le titre avec John Martin et à 10min34 pour Tinie Tempah) dans la vidéo ci-dessous.

