Rihanna, Stromae, The Weeknd... Les albums les plus attendus de la fin d'année 2021

Nul doute que tous les regards sont surtout tournés du côté de Rihanna. Depuis 2016 et Anti, la planète entière attend des nouvelles de Riri. En mai 2020, un nouveau morceau intitulé Danger de David Guetta et Rihanna aurait été enregistré à la SACEM [Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ndlr]. Depuis, aucune information supplémentaire n'a filtré. Il faudra, pour le moment, se contenter du défilé de sa marque de lingerie, Savage X Fenty, qui sera diffusé par Amazon Prime à compter du 24 septembre.

Parmi les revenants, Ed Sheeran a annoncé Equals, Stromae a promis de revenir à l'automne, huit ans après l'incroyable Racine Carrée et Beyoncé sortira son album dès ce vendredi, le jour de ses 40 ans. Nicki Minaj et The Weeknd terminent eux aussi leur opus. Enfin, pour la partie électro, les trois DJ de la Swedish House Mafia ont promis Paradise Again, avec deux extraits déjà dévoilés (It gets better et Lifetime). Nul doute que la rentrée sera chargée en découverte musicale.

