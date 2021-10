Le titre Alors On Danse vient d'être certifié disque d'or aux États-Unis, ce qui équivaut à 500 000 écoutes. Mais comment est-ce possible qu'un titre dévoilé en 2009 connaisse un tel regain de popularité ? La réponse est simple : grâce au phénomène TikTok. En effet, une star de l'application - Usim Mango, qui comptabilise 3,8 millions d'abonnés - s'est amusée cet été à danser sur ce son de manière humoristique en ralentissant le titre.

Le succès est immense, plus de 145 millions de vues et 5,3 millions de reprises sous forme de challenge. Les internautes se sont donc empressés d'aller écouter la version originale, 12 ans après. Pour couronner le tout, Jax Jones et Joël Corry ont également remixé Alors On Danse, avec le Out Out déjà en playlist sur Fun Radio depuis la rentrée. Un bon moyen d'attendre le retour officiel de Stromae.



La presse annonçait la sortie d'un album pour l'automne 2021 et la présence de l'artiste belge sur plusieurs festivals durant l'été 2021.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !