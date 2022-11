VIDÉO - "Despacito" de Luis Fonsi entre encore un peu plus dans l'histoire de YouTube

Qui n'a pas chanté Despacito une seule fois dans sa vie ? La chanson vient de franchir le cap des 8 milliards de vues sur YouTube. Il s'agit de la deuxième vidéo la plus regardée de toute l'histoire de la plateforme, derrière Baby Shark, mais devant Shape Of You qui n'a pas encore dépassé les 6 milliards de visionnage.

L'auteur de ce morceau, Luis Fonsi, a réagi sur ses réseaux sociaux à cette annonce : "Qui aurait pensé qu'une mélodie sur ma guitare ce matin-là dans ma maison serait écoutée dans tant d'endroits, par tant de gens. Cela fait presque six ans et je n'arrive toujours pas à y croire. Le mot MERCI est tout petit."

Le chanteur de 44 ans en a profité pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce succès comme Daddy Yankee, Justin Bieber, auteur du remix, sa co-scénariste, les producteurs, le réalisateur vidéo et son île, Porto Rico, où ils ont filmé le clip mettant en vedette l'ancienne Miss Univers Zuleyka Rivera.

Grâce à ce titre, Luis Fonsi a également reçu sept records du monde homologués par le Guiness (plus de vues sur YouTube, longévité au rang de numéro 1 aux Billboard...). Un sacré palmarès pour un morceau qui restera dans l'histoire pour longtemps.

