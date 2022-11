Le chanteur franco-portugais nous présente son nouveau titre Mambella. Après avoir connu une longue absence musicale de près de 10 ans, Lucenzo renoue avec son public depuis 2020, date à laquelle il est revenu avec des morceaux très envoûtants (No Me Ama, Bail Pa Mi, Bailamos).

Celui qui s'était fait connaître avec la chanson Danza Kuduro, devenue un véritable tube en 2011 (grâce à son apparition dans le film Fast & Furious 5), compte bien continuer à faire danser les gens avec ses sons latinos dont il puise l'inspiration chez les plus grands. "Ozuna et Rauw Alejandro sont les artistes qui m'influencent le plus. Les artistes latinos influencent le monde en ce moment. Je trouve qu'il y a eu un pic, mais ils se laissent un peu aller. Ça tourne un peu en rond", a-t-il expliqué au micro de Fun Radio.

Conscient de l'impact de la musique latine dans le monde et en France, Lucenzo continue sur sa lancée. Son dernier titre Mambella, qu'il nous a chanté en live, en est une fois de plus l'exemple parfait puisqu'il est doux, ensoleillé et particulièrement dansant. La recette Lucenzo fonctionne une fois de plus à merveille.