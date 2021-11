VIDÉO - DJ Snake qualifie David Guetta de "légende" : "Tu as tout mon respect"

David Guetta soufflait sa 54e bougie dimanche 7 novembre. De nombreux messages lui ont donc été adressés sur les réseaux sociaux. Mais un en particulier a retenu notre attention : celui de DJ Snake. En effet, l'artiste qui vient tout juste de dévoiler sa nouvelle chanson SG, véritable tube en puissance au rythme fou, s'est saisi de son téléphone portable afin d'enregistrer un touchant message, plein de respect à l'attention du célèbre DJ français.

"Salut à tous, on est le 7 novembre, c'est l'anniversaire de David Guetta aujourd'hui, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Je voulais parler deux secondes de ce que David a apporté pour les artistes français, pour les DJ et la communauté dance électronique dans le monde. Certaines personnes ont tendance à oublier, mais ce mec-là a ouvert beaucoup de portes pour beaucoup de gens, moi le premier. Et je voulais dire qu'il a tout mon respect même si on n'a pas été d'accord tout le temps. Qu'on aime sa musique ou pas, on ne peut pas oublier ce qu'il a fait et son statut de légende", a expliqué le DJ français sur son compte Snapchat.

Un message plein d'amour qui en dit long sur le regard que porte DJ Snake envers son compatriote. Il faut dire que les deux artistes s'apprécient mutuellement malgré une légère divergence d'opinions qui a lieu en 2016. Depuis, les deux poids lourds de l'industrie de l'électro n'ont jamais caché leur admiration réciproque. On espère un jour voir cette réciprocité prendre forme sur une chanson commune qu'on imagine déjà comme étant à la hauteur de leur carrière, à savoir hors normes.