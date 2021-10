Le digne successeur de Taki Taki ? C'est la question que l'on peut se poser en découvrant le nouveau morceau de l'artiste de 35 ans. DJ Snake revient, ce vendredi 22 octobre, sur le devant de la scène avec SG , disponible sur les plateformes de streaming, un titre aux sonorités latines qui rappelle incontestablement les deux précédents tubes - Taki Taki et Loco Contigo - de l'artiste français le plus écouté dans le monde.

On retrouve la voix du chanteur portoricain Ozuna, mais également celle de la rappeuse américaine Megan Thee Stallion et la chanteuse thaïlandaise Lisa des Blackpink [groupe de K-Pop sud-coréen au succès planétaire, ndlr]. Annoncé depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, le morceau ne déçoit absolument pas et démontre une nouvelle fois tout le talent de l'artiste au plus de 27 millions d'écoutes par mois sur Spotify à façonner des tubes en devenir. Un refrain entêtant et trois couplets bien ciselés, la formule Snake fait encore mouche.

Pour l'heure, on ne sait toujours pas si le morceau fera office de single d'un éventuel prochain album pour DJ Snake. Le titre est à découvrir toute la journée sur l'antenne de Fun Radio.