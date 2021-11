Des tubes à n'en plus finir. C'est un peu ce qui résume le mieux la carrière du célèbre DJ français à la popularité mondiale stratosphérique. David Guetta souffle sa 54e bougie ce dimanche 7 novembre.

7 c'est d'ailleurs le nombre d'album que nous a livré l'artiste depuis qu'il a débuté dans la musique (Just a Little More Love paru en 2002, Guetta Blaster paru en 2004, Pop Life paru en 2007, One Love paru en 2009, Nothing but the Beat paru en 2011, Listen paru en 2014 et 7 paru en 2018).

De multiples projets musicaux dans lesquels on retrouve de véritables hits. Et c'est la raison pour laquelle la rédaction numérique de funradio.fr vous propose une sélection regroupant 7 de ses plus belles chansons.

Des titres internationaux au succès monstre qui ont inscrit David Guetta au panthéon de la musique électronique. Avec des collaborations très prestigieuses, le DJ aux 9 millions d'abonnés, a su toucher toutes les générations. Une prouesse de taille pour celui qui nous avait raconté son parcours atypique et inspirant dans la 3e saison de notre podcast All Stars.