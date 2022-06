VIDÉO - Dua Lipa : la chanteuse chute en plein concert à Milan

Plus de peur que de mal pour Dua Lipa. La chanteuse de 26 ans, qui donne une série de concerts dans le cadre de sa tournée mondiale The Future Nostalgia Tour, s'est fait très peur lors de sa prestation à Milan, en Italie, le 26 mai. Et pour cause, celle qui sera bientôt à l'affiche du long-métrage Barbie en 2023, a chuté sur la scène.

Une vidéo publiée sur Twitter montre la star de la pop, vêtue d'une large combinaison rose et de talons hauts, tomber alors qu'elle enchaîne un pas de danse tout en sautillant. L'un de ses danseurs se précipite alors pour l'aider à se relever. La scène a été filmée par une personne présente dans le public. Parfaitement professionnelle, Dua Lipa reprend vite le micro pour continuer son show sous les applaudissements de ses fans.

Celle qui était à Paris en mai dernier, continue de sillonner les pays d'Europe. Elle est notamment attendue au Portugal et en Espagne début juin.