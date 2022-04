VIDÉO - Shakira et Rauw Alejandro font monter la température avec "Te Felicito"

Un retour gagnant pour celle qu'on n'avait plus entendu depuis quelques mois. Shakira sait décidément bien choisir ses morceaux et comment les mettre en valeur. La superstar colombienne qui s'était montrée discrète depuis le succès de sa collaboration avec The Black Eyed Peas - Girl Like Me - et la sortie de son titre Don't Wait Up revient avec un morceau qui pourrait s'inscrire comme le tube de cet été.

Baptisé Te Felicito, le titre est partagé avec le chanteur portoricain Rauw Alejandro dont on avait pu découvrir le talent sur Todo De Ti en 2021. Le refrain est particulièrement entraînant et n'aura aucun mal à s'immiscer dans votre tête. Un clip accompagne le morceau et comme d'habitude Shakira ne lésine pas sur les moyens pour mettre en valeur ses atouts. Décors lumineux, tenues osées, et danse millimétrée. Shakira fait preuve de sensualité dedans.

Te Felicito est annonciateur d'un prochain album qui devrait arriver très rapidement. Pour rappel, son dernier disque, El Dorado, remonte à 2017.