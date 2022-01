VIDÉO - Gayle : voici le meilleur remix de son tube "abc"

Vous n'avez pas pu passer à côté. La chanteuse américaine Gayle a fait son apparition dans toutes les playlists de la planète avec son tube abcdefu. Que ce soit aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, ou encore en Suède, elle a atteint la première place des charts. En France, aussi, le phénomène a été très rapide. "C'est complètement fou. Vous savez, j'écris des chansons depuis que j'ai dix ans. Avoir un tube, ça a toujours été mon objectif. Ce n'est pas si facile d'écrire un hit. Aujourd'hui, c'est irréel, c'est comme si on me disait que c'était un mensonge" a répondu Gayle, choquée par son succès, à la société de presse allemande RND.

Dans sa chanson, Gayle a évoqué son ex petit ami : "Ce qui a plongé notre relation dans un cercle vicieux, c'est qu'il avait des problèmes de santé mentale et qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Ses horribles parents l'ont traité comme de la merde et je les déteste pour ça. Il ne pouvait pas se sentir heureux et ne le voulait pas. Je voulais le sortir de sa dépression, ce qui le mettait en colère. À un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas ma responsabilité de le rendre heureux, que ce n'était pas mon but dans la vie. Vous ne pouvez pas rendre heureux quelqu'un qui ne veut pas, ou du moins qui n'essaie pas. (...) Après notre rupture, il a dit de mauvaises choses dans mon dos. Il voulait avoir du pouvoir sur moi, voulait que je me sente en insécurité. La chanson est née de la frustration que j'ai toujours voulu le rendre heureux et il m'a toujours fait me sentir sale tout le temps."

