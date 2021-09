25 ans déjà. La licence Pokémon fête cette année ses 25 ans d'existence et compte bien perdurer encore très longtemps. De nombreux événements sont organisés comme une nouvelle collection de cartes, le lancement de Pokémon Evolutions (une mini-série animée), l'arrivée d'un nouveau jeu vidéo autour de la licence culte de Nintendo... et un album musical.

Il sera dévoilé le 15 octobre et les précommandes viennent d'ouvrir. Le casting est luxueux avec la présence de Katy Perry, Jax Jones, Mabel, J. Balvin, Post Malone et même... Louane. La française interprète le titre Game Girl dont le clip vidéo a été mis en ligne le 27 août dernier.

La tracklist de l'album :

1. Katy Perry – Electric

2. Jax Jones – Phases (avec Sinead Harnett)

3. Mabel – Take It Home

4. Lil Yachty – Believing

5. J. Balvin – Ten Cuidado

6. Cyn – Wonderful

7. Vince Staples – Got ’Em

8. Louane – Game Girl

9. Tierra Whack – Art Show

10. Post Malone – Only Wanna Be With You (version Pokémon 25)

11. Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)

12. Mabel – Take It Home (remix de ZHU)

13. Cyn – Wonderful (remix de ZHU)

14. Vince Staples – Got ’Em (remix de ZHU)

