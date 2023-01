VIDÉO - Shakira : découvrez son incroyable collaboration avec Bizarrap

Depuis quelques heures, les réseaux sociaux sont en feu. En effet, un des producteurs les plus tendances de la planète, Bizarrap, vient de dévoiler sa Music Session 53 en compagnie de Shakira. En plus de la chanson, le clip, tourné dans le studio de l’Argentin, est déjà en ligne. Il ne vous suffira que d’une seule écoute pour être comblée de joie, tant le morceau est efficace et rentre dans la tête. Moins d'une demi-heure après sa diffusion, la barre des deux millions d'écoutes était déjà dépassée rien que sur YouTube.

En analysant les paroles, la Colombienne s’attaque une nouvelle fois à son ex mari, Gérard Piqué. Elle prononce notamment la phrase : “Yo solo hago música, perdón que te salpique”, qui veut dire “Je ne fais que de la musique, désolé de t’avoir éclaboussé.” Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont entouré Piqué qui aurait trompé Shakira avec Clara Chia Marti, âgé de 23 ans, avant leur divorce.

“Ce sont les heures les plus difficiles et les plus sombres de ma vie, mais durant ce moment, la musique m’a apporté de la lumière” a confié l’interprète de Waka Waka dans une interview pour le magazine Elle. Un album est en préparation, probablement pour 2023, avec déjà de nombreux tubes à son actif ces derniers mois (Te Felicito, Monotonia avec Ozuna). Il s'agit là d'une échappatoire pour celle qui a également utilisé la trahison qu’elle a pu subir pour diffuser un message de bonne année à sa communauté : “Même si quelqu'un nous a trahi, nous devons continuer à faire confiance. Face au mépris, continuez à vous valoriser. Nos larmes ne sont pas un gaspillage ; elles arrosent le sol où naîtra l'avenir et nous rendent plus humains, de sorte qu'au milieu du chagrin, nous pouvons continuer à aimer.”

