VIDÉO - Paga et Bebew (Greg) répondent à un quiz sur "Les Marseillais vs le reste du monde"

"Quel est le candidat le plus menteur des Marseillais VS le reste du Monde ?". C'est l'une des nombreuses questions auxquelles nos deux nouveaux animateurs de Fun Radio ont dû répondre pendant la première émission de La Story des Marseillais - programme diffusé un dimanche par mois sur notre antenne.

Lors d'une séquence très savoureuse, instaurée par Alice, Paga et Bebew se sont livrés à quelques confidences sur certains candidats de télé-réalité. De manière rapide et instantanée, les deux amis natifs de Marseille ont dû donner à la suite le nom du candidat le plus "radin", "dragueur", "négligé", "drôle", ou bien encore "nerveux".

Maeva Ghennam, Julien Tanti, Nikola Lozina. Tout le monde en a pris pour son grade. Il faut dire que le duo inséparable a vu défiler un très grand nombre de candidats depuis leur participation au programme de W9, Les Marseillais. Paga est apparu pour la première fois en 2012 sur nos écrans dans Les Marseillais à Miami tandis que Bebew est apparu en 2019 dans Les Marseillais Asian Tour.