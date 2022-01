VIDÉO - Paul El Kharrat ("Les Grosses têtes") répond au questionnaire exigeant de Cartman

Un candidat qui a marqué le petit écran. Paul El Kharrat, ancien champion des 12 coups de midi sur TF1 s'est prêté, mardi 4 janvier, à un jeu particulièrement drôle avec l'équipe de Cartman sur Fun Radio. L'emblématique candidat à l'intelligence folle a répondu à un questionnaire d'histoire lancé par notre animateur du soir.

Connu pour son nombre de victoires stratosphériques lors de sa participation au jeu de la première chaîne en 2019, le jeune homme, atteint d'autisme Asperger dont il parle librement sur les plateaux télé, a surpris Cartman et ses acolytes avec un sans faute. "Mais même quand il ne sait pas, il sait (...). On n'arrivera pas à piéger Paul ce soir. Mais en fait t'as un super pouvoir Paul. Tu es un super-héros ", a lancé notre animateur désabusé.

Depuis sa participation au célèbre jeu télé, le jeune homme de 22 ans tente de faire évoluer au mieux les mentalités quant à sa maladie. Il est l'auteur de deux livres, Ma 153e victoire, une autobiographie, et Crimes et mystères de Paris, un voyage dans le temps au cœur des enquêtes les plus passionnantes de la capitale.