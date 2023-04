VIDÉO - Quand Lady Gaga chantait sur un parking d'Ikea...

Le premier tube de Lady Gaga était en effet sorti le 8 avril 2008. C'était Just Dance, en collaboration avec Colby O'Donis et extrait de l'album The Fame. Celle qui mettait à peine un pied dans le show business s'était entourée d'Akon et de RedOne pour écrire ce morceau et le produire avec le succès que l'on connaît : numéro 1 dans de nombreux pays, sans compter les différents disques d'or et de platine reçus. Gaga enchaînera ensuite les succès comme Poker Face ou encore Bad Romance.

Les réseaux sociaux nous ont permis de remettre la main sur une archive assez exceptionnelle : un concert de la Queen of Pop... sur un parking Ikea à San Diego (Californie), lors de sa toute première année en tant que chanteuse, en 2008.

Cet événement est bien loin des strass et des paillettes, mais c'était aussi pour la bonne cause avec une collecte de jouets en faveur de l'hôpital pour enfants. Une de ses plus grandes fans note, d'ailleurs, que certains danseurs de cette époque ont suivi Gaga dans sa fabuleuse carrière et étaient sur scène avec elle lors du Super Bowl en 2017. La citation "Croyez en vos rêves" n'a jamais aussi bien porté son nom en revoyant ces images.

