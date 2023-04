VIDÉO - David Guetta dévoile l'électrisant "Baby Don’t Hurt Me" avec Anne-Marie et Coi Leray

Il ne s'arrête décidément jamais. David Guetta met un point d'honneur à se montrer toujours aussi productif. Malgré toutes ses années de carrière, le DJ français se renouvelle systématiquement en proposant des titres modernes et efficaces. Et c'est une nouvelle fois le cas avec son nouveau morceau Baby Don’t Hurt Me, dévoilé ce vendredi 7 avril, qu'il partage avec Anne-Marie et Coi Leray.

La chanson n'est autre qu'une reprise de What is Love du chanteur Haddaway. On retrouve dans cette nouvelle version, la patte si particulière de David Guetta. Dansant, percutant et tonique, cette version revisitée de l'artiste de 55 ans est un vrai régal. Il faut dire que le DJ français parvient régulièrement à ressusciter d'anciens tubes comme en témoignent ses morceaux I'm Good (Blue) et Family Affair (Dance For Me).



Le morceau, qui a toutes les qualités pour s'inscrire comme un joli succès dans les prochains mois, est à découvrir sur l'antenne de Fun Radio toute cette journée.