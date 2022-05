VIDÉO - Qui est Rema, l'artiste venu du Nigéria qui va signer un des tubes de l'été avec "Calm Dawn" ?

"Baby, calm down, calm down". Ces paroles risquent de faire le tour des soirées d'été dans quelques semaines. Elles sont signées Rema. Si son nom commence à être connu du grand public en 2022, cet artiste venu du Nigeria écrit des chansons depuis qu'il a 15 ans. Tout s'est accéléré pour lui en 2019 avec deux tubes, Dumebi et surtout Iron Man qui a séduit... le couple Obama. En effet, Barack et Michelle ont pris l'habitude de dévoiler leur playlist du moment et il y a trois ans, Rema y figurait. Un sacré coup de projecteur.

2022 sera probablement pour lui l'année de l'explosion avec la sortie de son album Rave & Roses où on peut retrouver à l'intérieur une collaboration avec Chris Brown (Time N Affection) et Yseult (Wine). L'objectif de l'artiste venu de Benin City est clair : faire découvrir la musique africaine au monde entier. Elle est d'ores et déjà arrivée en France puisque Calm Dawn est actuellement le titre le plus shazamé dans l'hexagone.

Calm Dawn évoque une histoire d'amour comme l'a raconté Rema sur ses réseaux sociaux : "Ce titre parle des événements qui m'ont conduit à trouver l'amour à l'époque. Lors d'une soirée, j’ai vu une fille qui sortait du lot. Donc j’ai tenté ma chance. On a parlé puis dansé… mais ses amis m’ont empêché d’aller plus loin. Une fois partis, on a pu continuer à faire connaissance".

Pour couronner le tout, cette pépite africaine part dans une tournée mondiale qui l'emmènera en France au festival We Love Green à Paris le 4 juin. Le clip mérite le détour, autant que ce son envoûtant à écouter non-stop sur Fun Radio.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 24 Mai 22:58

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !