VIDÉO - Swedish House Mafia : après "It Gets Better", le trio dévoile "Lifetime" avec Ty Dolla $ign & 070 Shake

On ne les arrête plus. Seulement quelques jours après avoir dévoilé l'hypnotique It Gets Better, Swedish House Mafia revient avec un nouveau morceau tout droit sorti d'un film à l'univers futuriste. Baptisé Lifetime, le titre, dévoilé, lundi 19 juillet, en collaboration avec le rappeur américain Ty Dolla $ign et la chanteuse 070 Shake, est du plus bel effet. Un refrain puissant et une production à l'opposé de celle connue du groupe dans les années 2010, bien plus proche de ce que nous avait offert le duo casqué français Daft Punk.

Un virage à 180 degrés, qui semble, d'après les commentaires postés sous le clip vidéo diffusé sur YouTube, plaire aux internautes. "Ce son est incroyable. J'entends beaucoup d'inspiration de Gesaffelstein et Daft Punk. La vidéo dégage des vibrations Blade Runner 2049 et Dune", peut-on lire sur la plateforme de vidéos américaine.

Un joli mélange d'électro et de R&B qui fonctionne plutôt bien dans cette musique qui avoisine les quatre minutes. Le groupe, invité du prestigieux talk américain The Tonight Show starring Jimmy Fallon en a profité pour jouer le morceau en live.