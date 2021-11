VIDÉO - Robin Schulz : découvrez l'excellent "Young Right Now" avec Dennis Lloyd

Sun Goes Down, Sugar, Show Me Love, OK, In Your Eyes, Alane, Somewhere Over the Rainbow... La liste des succès de Robin Schulz est immense. Le DJ/producteur est devenu l'artiste allemand le plus titré de tous les temps à l'étranger avec plus de 400 disques d'or, de platine et de diamant dans 30 pays différents. Ce vendredi 12 novembre, le natif de Osnabrück s'est associé à Dennis Lloyd pour dévoiler Young Right Now. Ce dernier, né à Tel Aviv, s'est fait connaître avec Nevermind en 2017 (plus de 300 millions de vues sur YouTube).

Young Right Now a été écrit par Dennis Lloyd il y a 10 ans, à l'âge de 18 ans, et attendait le bon moment pour le sortir. Robin Schulz a récemment entendu cette version originale et s'est empressé de la retravailler à sa manière. "Je suis un grand fan de la musique de Dennis et nous avions prévu de faire un morceau ensemble depuis longtemps ! Je suis super content que nous ayons trouvé le temps cette année et le résultat donne l'un de mes morceaux préférés depuis longtemps" a déclaré Robin Schulz à propos de cette collaboration, à écouter dès à présent sur Fun Radio. Le clip, tourné à Lisbonne, est, lui, à découvrir ci-dessus sur funradio.fr.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 12 Novembre 21:46

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !