VIDÉOS - Camila Cabello, DJ Snake, David Guetta... Découvrez notre playlist idéale de novembre

Que ce soit en hiver, au printemps, en été ou à l'automne, les Ofenbach sont toujours là. Deux deux DJ français font déjà partie des titres les plus diffusés par Fun Radio grâce à Hurricane en compagnie de la chanteuse britannique Ella Henderson. Toujours chez les DJ, David Guetta a retravaillé avec Bebe Rexha, chanteuse qu'il avait déjà choisi sur Say My Name. Cette fois-ci, Ty Dolla $ign & A Boogie Wit da Hoodie accompagnent les deux sur Family. On ne pas non plus passer à côté de la collaboration folle entre la Swedish House Mafia et The Weeknd intitulé Moth To A Flame.

Enfin, pour la partie latino, DJ Snake fait une nouvelle fois très fort avec SG avec les participations d'Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa de Blackpink. Un de nos coups de cœur du moment est signé Camila Cabello, Tainy et Myke Towers avec Oh Na Na. Attention, si vous l'écoutez sur Fun Radio, vous prenez le risque d'avoir la chanson en tête toute la journée !

