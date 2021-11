Vous connaissez forcément Meduza. Ce groupe italien s'est fait connaître il y a deux ans avec le fameux Piece Of Your Heart puis Lose Control. Depuis ce trio a été nommé aux Grammy Awards, compte des milliards de diffusions en radio et d'écoutes en streaming, et s'est payé le luxe d'afficher complet sur les 15 dates de leur tournée aux Etats-Unis. De nouvelles soirées auront lieu avec eux d'ici la fin de l'année dans plusieurs clubs majeurs de la planète, notamment au Encore Beach Club à Las Vegas.

Pour leur retour en cette fin d'année 2021, Meduza a fait appel à Hozier. Ce chanteur-compositeur irlandais a été révélé en 2013 avec son single Take Me To Curch, qui dépasse les 500 millions de vues sur YouTube. Cette association donne un morceau exceptionnellement bien produit, avec les sonorités bien connues de Meduza, assez émouvant avec une voix puissante. Vous pouvez d'ores et déjà écouter Tell It To My Heart toute la journée sur Fun Radio.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !