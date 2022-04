VIDÉO - Shakira annonce une collaboration avec Rauw Alejandro, un premier extrait dévoilé

Shakira est de retour. À l'approche des beaux jours, la Colombienne de 45 ans a confirmé la sortie d'un nouveau single pour le vendredi 22 avril, Te Felicito. Sur ce titre, Shakira sera accompagnée de Rauw Alejandro. Le Portoricain avait signé un des tubes de l'été dernier, Todo De Ti, et espère refaire le même coup en 2022.

La pochette du single a aussi été publiée par les deux artistes. On y voit Shakira porter un casque de soudeur, un chalumeau à la maison, et Rauw Alejandro est équipée d'un engin métallique se rapprochant d'un robot. Vous l'aurez compris, le clip s'annonce futuriste.

Te Felicito sera la première sortie de Shakira depuis Don't Wait Up en 2021 et confirme la probable arrivée d'un album dans le courant de l'année. Dans une interview pour Vogue Mexico, l'interprète de Hips Don't Lie avait également annoncé sa volonté de repartir en tournée. Il ne nous reste plus qu'à attendre, avec une première étape, le 22 avril, pour découvrir son nouveau titre.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 15 avril 24:19

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !