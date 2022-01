VIDÉO - The Weeknd dévoile la date de sortie de son nouvel album "Dawn FM" dans un teaser

The Weeknd lors des Billboard Music Awards

Le raz-de-marrée The Weeknd va bientôt déferler. L'artiste canadien s'apprête à faire son retour musical avec un nouvel album, particulièrement attendu par ses fans. Et l'interprète de Moth To A Flame vient de dévoiler, ce lundi 3 janvier, la date de sortie de ce prochain disque, baptisé Dawn FM. Celui-ci sortira vendredi 7 janvier. Une date que personne ne soupçonnait.

Sur ses réseaux sociaux, la superstar canadienne a dévoilé une très courte vidéo dans laquelle il se met en scène de façon très mystérieuse. Plusieurs noms apparaissent à l'écran. Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never. Des artistes que l'on retrouvera très probablement sur le nouveau projet musical du chanteur.

Particulièrement attendu, ce nouveau disque tentera de faire mieux que le précédent, After Hours, véritable succès par plusieurs tubes comme Blinding Lights ou bien In Yours Eyes.