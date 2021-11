VIDÉO - The Weeknd : découvrez le séduisant "One Right Now" avec Post Malone

Ils l'avaient annoncé, c'est désormais disponible. The Weeknd et Post Malone se sont associés pour dévoiler One Right Now. Tout est réuni pour que ce morceau devienne un numéro 1 des charts sur la planète. Les voix des deux artistes s'imbriquent parfaitement bien sur le titre qu'on imagine déjà comme étant un futur succès. Post Malone, comme à son habitude, livre un couplet très réussi avec sa voix si singulière, rocailleuse, qui nous emporte instantanément. Jumelée à celle de The Weeknd, c'est un véritable régal pour nos oreilles.

Il faut bien dire que l'artiste canadien ne s'arrête pas en cette fin d'année puisque cette collaboration exceptionnelle intervient seulement 15 jours après la sortie de Moth To A Flame avec la Swedish House Mafia. Déjà couronné de succès ces derniers mois avec Blinding Lights, Save Your Tears ou encore Take My Breath, The Weeknd s'apprête à dévoiler un album attendu avant la fin de l'année.

On connaît déjà son nom : The Dawn. En 2022, Abel Makkonen Tesfaye (c'est son vrai nom !) fera une tournée des stades à travers le monde. Pour le moment, aucune date en France n'a été annoncée. Pour rappel, ses passages à l'Accor Arena, Montpellier, Lyon et Bordeaux en octobre et novembre 2022 ont été annulés.

