VIDÉO - Tiësto frappe encore une fois très fort, découvrez "Lay Low"

Sur une production électro et avec une chorale sur le refrain, Lay Low est une réussite pour Tiësto, un des DJs les plus demandés dans tous les festivals. Ce morceau est un nouveau chapitre d'une série de plusieurs tubes avec 10:35, Hot in It en compagnie de Charlie XCX, The Motto avec Ava Max, Pump It Louder le remix d'un classique des Black Eyed Peas ou encore Don't Be Shy avec Karol G.

Cette sortie prépare également la sortie de son septième album qui s'intitulera Drive et qui est prévu pour le 24 février avec 12 titres. Âgé de 53 ans, Tijs Michiel Verwest - c'est son vrai nom - reste un des piliers du son électro. Il y a 10 ans, Mix Magazine lui avait même décerné le trophée du "Meilleur DJ de tous les temps".

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !