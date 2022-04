VIDÉOS - Daft Punk : le duo dévoile les secrets du clip d'"Around The World"

Le duo mythique de DJs aime créer la surprise. Ces dernières heures, les Daft Punk ont proposé à leurs 5,3 millions d'abonnés sur YouTube deux vidéos où ils reviennent sur la création du clip de leur tube Around The World. Le morceau était sorti en 1997 et, à l'époque, le clip n'était disponible qu'en DVD.

La première vidéo est un "storyboard", c'est-à-dire un document utilisé lors de la préproduction afin de planifier les besoins de l'ensemble des plans qui constitueront le clip. Durant 1 minute et 40 secondes, on y voit des croquis et les volontés créatives des deux membres du groupe. La seconde est une explication du clip d'Around The World par le réalisateur français Michel Gondry, datant de l'époque.

Ces images sont apparues pour la première fois sur le DVD DAFT sorti la même année que l'album Homework, en 1997. Tombées depuis aux oubliettes, elles sont donc désormais disponibles pour tout le monde sur internet.

Après s'être séparés le 22 février 2021, le duo casqué avait fait sa réapparition un an plus tard en mettant à jour ses réseaux sociaux et son site. Un concert datant de 1997 enregistré à Los Angeles où ils ne portaient pas leurs fameux casques avait été diffusé sur Twitch il y a deux mois. Le buzz a été mondial. Les Daft Punk ont donc décidé de ressortir des archives au compte-goutte.

