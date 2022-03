Rosalía sur Fun Radio : "J'aimerais tellement collaborer avec Daft Punk"

28 ans et déjà une carrière florissante. Rosalía, la sensation musicale latine venue tout droit de la Catalogne, enchaîne les médias pour la sortie de son nouvel album Motomami. Un projet musical sur lequel on retrouve le morceau LA FAMA, un titre envoûtant - à découvrir sur l'antenne de Fun Radio - que la jeune femme partage avec le chanteur canadien The Weeknd. Avec ce troisième disque, la jeune femme mélange avec brio flamenco et pop moderne. Une jolie formule qui lui permet de toucher un plus large public.

"Je voulais vraiment que le titre de l'album [Motomami, ndlr] représente l'énergie qu'il y a dedans. Il y a des morceaux plus agressifs et d'autres plus fragiles dans ce disque. Tout ça en célébrant la femme. Ma mère est une grande inspiration", a souligné la star hispanophone dans Le Studio Fun Radio. Afin de promouvoir ce nouveau projet musical, Rosalía a souhaité miser sur l'originalité avec notamment une exploitation du réseau social TikTok encore rarement vue.

L'artiste espagnole a en effet donné un concert impressionnant pendant lequel on la voit chanter dans différents décors tous plus jolis les uns que les autres. "TikTok c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus. Pour regarder des recettes de cuisine ou même d'autres vidéos. J'ai voulu faire cette performance sur TikTok pour toucher tout le monde et je trouvais ça génial."

Rosalía et The Weeknd : une collaboration vertigineuse

C'est probablement le morceau le plus populaire de ces derniers mois. LA FAMA, que vous pouvez écouter chaque jour sur nos ondes, est un véritable succès. Sur YouTube, le clip cumule près de 100 millions de vues et a atteint 146 millions d'écoutes sur Spotify. Ce tube a mis du temps avant d'arriver puisque lorsque The Weeknd a envoyé la chanson, Rosalía a pris deux ans avant de s'impliquer dans le titre.

"Je l'ai rencontré à Las Vegas lors de la cérémonie des Grammy Awards. J'ai mis deux ans avant de poser dessus car j'étais très prise, mais je suis hyper contente du résultat", a-t-elle expliqué avant d'évoquer quelques instants plus tard ses prochaines envies de collaborations. "J'aimerais beaucoup faire quelque chose avec Kendrick Lamar. Ou bien PNL, Stromae et Angèle. J'aime aussi beaucoup Daft Punk. J'aimerais tellement collaborer avec eux. J'ai toujours été très fan de ce duo. Pour moi, c'est vraiment une référence."

Motomami, le troisième album de Rosalía, est disponible depuis le 18 mars.