Fun Radio Ibiza Experience 2022 : Trois trucs à savoir sur Afrojack et Ofenbach

Après le succès de la cinquième édition qui s'est déroulée le 21 octobre dernier, Fun Radio Ibiza Experience fera son retour une sixième fois, le vendredi 29 avril 2022 à l'Accor Arena. Suite à l'annonce des premiers DJs confirmés, Afrojack et Ofenbach, Justine du Studio Fun Radio vous a présenté ces premiers artistes dans les "3 trucs à savoir" du jour.

Afrojack, un webmaster

Le vrai nom d'Afrojack est Nick van de Wall. Le DJ néerlandais a commencé la musique dès l'âge de 5 ans avec du piano et a mixé pour la première fois à 16 ans dans un club de Rotterdam. En parallèle, Afrojack faisait des études de design graphique et créait des sites internet pour d'autres DJs afin de se faire de l'argent de poche.

Afrojack, producteur de talent

C'est en 2010 qu'Afrojack a connu son premier grand succès sur Take Over Control avec la chanteuse Eva Simons. Il a ensuite participé au morceau Give Me Everything avec Pitbull et Ne-Yo, a aidé Beyoncé à sortir Run The World et a collaboré avec David Guetta et Sia sur le fameux Titanium.

Les origines des Ofenbach

Mais d'où vient le nom de ce duo de DJs français ? L'histoire a démarré dans une boîte de nuit à Pigalle à Paris. Lors d'un concert, César, un des deux membres, avait un libre posé sur sa table au sujet d'Offenbach, le compositeur et violoncelliste. En effet, le Frenchy étudiait auparavant le chant lyrique. En voyant "Offenbach", les deux amis ont eu l'idée de faire un clin d'œil en enlevant un F. Voici comment était né le groupe Ofenbach.

