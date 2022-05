VIDÉOS - Martin Garrix dévoile son tout premier album très punchy, "Sentio"

Martin Garrix collectionne les tubes depuis plusieurs années avec Animals, In The Name Of Love ou encore récemment Won't Let You Go. Le DJ néerlandais continue de faire parler de lui en dévoilant enfin son tout premier album intitulé Sentio. Les 11 morceaux proposés sont surtout des titres destinés aux clubs et aux festivals.

C'est ce que confirme Garrix : "J'étais assis sur tellement de musique de club... Et j'avais l'impression que les gens voulaient faire la fête et se remonter le moral. L'album contient des chansons adaptées à la radio, mais ce sont surtout des sons plus agressifs. Je suis super excité que tous les morceaux soient enfin sortis pour que tout le monde puisse les écouter."

Mais pourquoi Sentio comme nom d'album ? Pour l'artiste, cela représente le fait de percevoir, ressentir et expérimenter. C'est exactement ce que Garrix veut faire avec cet album : atteindre chaque sens du corps humain. De belles collaborations sont au programme avec Julian Jordan, Brooks, Mesto ou encore Zedd.

Garrix sera cet été à Tomorrowland en Belgique avec Fun Radio et tiendra une résidence à l'Ushuaïa Ibiza. Dans les prochains jours, il donnera une interview au Studio Fun Radio, notre émission de 16h à 19h, pour s'exprimer autour de toute cette actualité pour lui.

La tracklist de Sentio :

Martin Garrix & Zedd - Follow

Martin Garrix & Mesto - Limitless

Martin Garrix & Vluarr - Reboot

Martin Garrix & Brooks - Quantum

Martin Garrix & Matisse & Sadko - Good Morning

Martin Garrix & DubVision feat. Shaun Farrugia - Starlight (Keep Me Afloat)

Martin Garrix & Julian Jordan - Funk

Martin Garrix & Justin Mylo feat. Dewain Whitmore - Find You

Martin Garrix & Blinders - Aurora

Martin Garrix & DubVision feat. Jordan Grace - Oxygen

Martin Garrix feat. Shaun Farrugia - If We’ll Ever Be Remembered

