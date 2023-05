Ligue des Champions : découvrez qui va chanter avant la finale Manchester City - Inter

C’est une tradition, avant le coup d’envoi, un show sera organisé. Cette nouvelle cérémonie va accueillir Anitta. La Brésilienne est connue pour ses tubes Envoler, Mon Soleil avec Dadju ou encore Fuego avec DJ Snake. Âgée de 30 ans, cette superstar sera regardée par la planète entière puisque plus de 200 pays diffuseront l’événement, en plus des comptes YouTube et TikTok de l’UEFA. La rencontre aura lieu le 10 juin au stade Olympique Atatürk, à Istanbul, et mettra aux prises les deux meilleures équipes européennes de la saison : Manchester City (Angleterre) et l’Inter Milan (Italie).

Sur scène, Anitta sera rejointe par Burna Boy. Originaire du Nigéria, il a remporté un Grammy Awards en 2021 pour le meilleur album de musique du monde et son dernier tube Last Last est un véritable carton. "Le spectacle de cette saison promet d'être inoubliable avec un duo d'artistes passionnant prêt à monter sur scène avant la finale de l'UEFA Champions League à Istanbul. Nous avons hâte de voir le monde entier profiter de l'UEFA Champions League Kick Off Show by Pepsi.” a déclaré Guy-Laurent Epstein, le directeur Marketing de l’UEFA.

Quant à Anitta, son excitation est déjà à son paroxysme : “Je suis tellement excitée que la nouvelle soit enfin sortie ! Je suis ravi de me produire pour cette finale. J’ai hâte de me produire aux côtés de Burna Boy. Nous allons donner un spectacle incontournable aux supporters dans le stade et dans le monde entier, alors assurez-vous de vous connecter le 10 juin - vous ne devez pas le manquer !”.

