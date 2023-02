Une opportunité unique. Vous vous sentez l'âme d'un DJ et vous souhaitez prouver à la France entière que vous êtes talentueux avec des platines ? Fun Radio vous propose, à l'occasion de la journée internationale des DJ, le jeudi 9 mars, de venir mixer en direct sur notre antenne, dans l'émission L'After Fun Radio aux côtés de notre animateur Matt.

Pour cela, il vous suffit de nous faire parvenir, avant le dimanche 5 mars, le lien d'écoute de votre mix à l'adresse mail suivante : dj@funradio.fr. Matt et Mico C, nos DJ animateurs sélectionneront alors 2 gagnants. Ces derniers pourront ainsi se rendre dans les locaux de Fun Radio afin de vivre un moment mémorable sur notre antenne. Bonne chance à toutes et à tous.