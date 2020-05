publié le 21/05/2020 à 10:00

Il fait partie de notre Double Fun ! Martin Garrix peut vous faire gagner notre pack Apple (iPhone et Airpods). Et quoi de mieux que de (re)découvrir ses plus beaux tubes pour tendre l'oreille au bon moment et ainsi appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel), lorsque vous entendez à l'antenne les titres du DJ néerlandais et Kygo mixés à la suite.

Animals, In The Name of Love, Forever, ou bien encore Like I Do, le prodige des platines a déjà une belle palette de tubes à son actif. Celui qui soufflait sa vingt-quatrième bougie la semaine passée cumule plus de 4,3 milliards de vues sur sa chaîne YouTube. Des chiffres impressionnants quand on sait que sa carrière reste encore longue.

Récemment, le jeune DJ a dévoilé son nouveau morceau, intitulé Higher Ground, en collaboration avec le chanteur suédois John Martin. De quoi patienter avant l'arrivée d'un premier album studio, prévu pour très bientôt.