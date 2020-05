VIDÉO - Découvrez l'éblouissante performance de Martin Garrix sur son bateau

MARTIN GARRIX LIVE ON DUTCH WATERS 🇳🇱

publié le 06/05/2020 à 11:46

Une performance dont on se souviendra pendant longtemps. Martin Garrix a offert, mardi 5 mai, un DJ set surprenant et osé. En effet, le jeune artiste de 23 ans a mixé en direct de son bateau sur une magnifique rivière située aux Pays-Bas.

Au travers d'un paysage onirique, qui n'est pas sans rappeler celui des films de Peter Jackson, Le seigneur des anneaux, l'artiste a enchaîné ses plus grands tubes : Poison, Pizza, Burn Out ou bien encore Waiting For Love de son défunt ami Avicii. Une performance qui a ravi les internautes qui n'ont pas manqué de le faire savoir dans les commentaires.

"Imaginez le nombre de bateaux qui l'auraient suivis si l'événement avait été annoncé", "Les Pays-Bas, c'est vraiment le meilleur endroit pour être en quarantaine", ont souligné plusieurs fans du DJ. Seuls quelques chanceux, des proches de Martin Garrix, ont pu assister à ce mix puisque en raison du confinement il n'était pas possible de rendre cet événement public.