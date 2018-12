Pour Noël, gagnez une sélection des meilleurs accessoires audio

publié le 20/12/2018 à 10:43

Fun Radio Atlantique et le spécialiste de l’audio Energy Sistem vous offrent un Noël high-tech. Écoutez Morgan entre midi et 16h sur Fun Radio Atlantique, dès que vous entendez le signal du smashfun, appelez le 02 40 08 06 06 et tentez de gagner une sélection des meilleurs accessoires audio : Casque avec assistant vocal, enceinte Bluetooth, enceinte de poche, tour de son sans fil, écouteurs multifonctions et de nombreux autres cadeaux pour profiter du son dancefloor partout, tout le temps.

Le leader de l'audio personnel

Energy Sistem est leader et spécialiste dans l’audio personnel et développe des produits de haute qualité pour permettre à ses utilisateurs de profiter de leur musique où et quand ils le souhaitent. Energy Sistem apporte un soin particulier à la technologie, au design, et à l’émotion pour offrir une expérience utilisateurs unique.

Musique, lecture, Energy Sistem vous propose des idées de cadeaux de Noël connectés. Découvrez ci-dessous la grande gamme de produits proposé par Energy Sistem.

