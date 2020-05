VIDÉO - Double Fun : découvrez notre playlist Kygo

publié le 27/05/2020 à 10:35

Ses chansons ne vous sont sûrement pas inconnues. Firestone, Stay, Stole The Show, ou bien encore It Ain't Me, à seulement 28 ans Kygo s'impose comme l'une des grandes références de la scène électro mondiale depuis qu'il a débuté sa carrière en 2014, en se faisant connaître grâce à des remixs.

Fun Radio vous propose de (re)découvrir tous ses plus grands tubes dans cette vidéo qui avoisine la minute. Cette dernière vous permettra, peut-être, d'identifier le Double Fun, que nous proposons actuellement à l'antenne depuis bientôt quelques jours.

En effet, dès lors que vous entendez les titres de Martin Garrix et Kygo mixés à la suite, soyez le ou la plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel). Ainsi, vous pourrez remporter notre sublime pack Apple, à savoir un iPhone SE et une paire de Airpods.