Fun Radio Ibiza Expérience invite les Franc-Comtois en TOUT INCLUS

publié le 22/03/2019 à 16:00

Pour la 4ème année d'affilée, Fun Radio organise le plus grand événement Dancefloor de France !

On a tous déjà vu des vidéos sur les soirées d'Ibiza, avec des fêtes de dingues, avec vos djs préférés, avec des sets incroyables. Cette année, pas besoin de quitter la France pour vivre enfin la soirée : Fun Radio ramène Ibiza à Paris!





La 1ère année, c'était ça:

> FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE 2016 - AFTERMOVIE



En 2018, vous avez été formidables et vous avez retourné l'Accor Hotel Arena de Paris :

> FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE 2018 - AFTERMOVIE

KSHMR premier DJ annoncé de Fun Radio Ibiza Experience 2019 ! Et enfin Afrojack, Sunnery James et Ryan Marciano, Timmy Trumpet, W&W et Jonas Blue ont aussi été annoncés à Fun Radio Ibiza Expérience 2019 !



Venez vivre une expérience inédite avec les plus grands DJ à l'AccorHotels Arena pour l'événement dance-électro de 2019!

Fun Radio Belfort s'associe avec un des meilleur club de la région L'Atlantide Porrentruy pour vous offrir l'événement TOUT INCLUS: Transport, hébergement, et billets pour la soirée le 19 avril!

> Gagnez les dernières places ?

Pour y assister, il vous reste un seul moyen :

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!



Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 03 84 904 500 et gagnez le transport, l'hébergement et vos billets pour Fun Radio Ibiza Expérience en partenariat avec le club l'Atlantide à Porrentruy!

Pour augmenter ses chances de gagner? Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort!

> Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:



Que vous soyez à Lure, sur l'Aire Urbaine, dans le Sundgau ou en frontière Suisse près de Delle et Porrentruy, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



Rendez-vous le 19 avril pour la soirée de l'année !

Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!



(Fin de l'opération le vendredi 29 mars 2019.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)