publié le 15/02/2020 à 21:10

Fun Radio passe en week-end spécial. À l'occasion du concert de DJ Snake, la star mondiale des platines, votre antenne vous offre les derniers ticket pour sa venue dans la capitale française, le 22 février à Paris La Défense Arena.

Pour remporter vos places et ainsi assister à ce show d'exception qui s'annonce dantesque, il vous suffit de commenter notre publication sur tous les réseaux sociaux de Fun Radio (Instagram, Facebook, Snapchat).

Les gagnantes et gagnants seront tiré.e.s au sort par nos équipes qui leur annonceront la bonne nouvelle via un message privé. Turn Down For What, Lean On, Let Me Love You, Loco Contigo ou bien encore Taki Taki, l'artiste aux nombreux hits, natif de la ville d'Ermont (95), vous offrira une soirée mémorable avec Fun Radio.

Samedi et dimanche, notre antenne vous jouera ses meilleurs morceaux toutes les heures et diffusera des extraits de sa dernière interview dans nos studios. Bonne chance à toutes et à tous.