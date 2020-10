Ariana Grande annonce un nouvel album prévu pour "ce mois-ci"

publié le 15/10/2020 à 13:35

"J'ai tellement hâte de vous dévoiler mon album ce mois-ci". En une simple phrase postée, mercredi 14 octobre, sur ses réseaux sociaux, Ariana Grande a réussi à faire vibrer ses fans. Il faut dire qu'avec ses plus de 200 millions d'abonné.e.s sur Instagram et 77 millions sur Twitter, l'annonce d'un nouvel album est un véritable événement.

Le dernier projet musical en date de l'artiste au plus de 16 milliards de vues sur YouTube remonte à 2019, avec son cinquième album studio Thank U, Next, véritable succès planétaire. Plus récemment, la chanteuse est apparue aux côtés de Lady Gaga sur le morceau très pop Rain On Me, extrait du CD Chromatica.

Pour l'heure, aucune date précise n'a été dévoilée quant à la sortie de ce nouvel album tant attendu par ses fans et dont on ne sait que très peu de chose. La période de confinement a cependant été prolifique pour la chanteuse.

"Je ne disposais pas de studio à la maison jusqu'à très récemment et je dois dire que je m'amuse beaucoup, même si c'est néfaste pour mon sommeil et mon régime alimentaire (...) Mais l'inspiration est là et ça fait du bien", avait-elle confiée à Apple Music en mai 2020. L'artiste avait d'ailleurs enregistré un morceau, baptisé Stuck With U, avec Justin Bieber pendant cette période d'enferment. Les bénéfices avaient été reversés à l'association First Responders Children's Foundation afin de financer les études des enfants du personnel hospitalier, des policiers et des pompiers présents dans la lutte contre l'expansion de la pandémie.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020