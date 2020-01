Calvin Harris joue lors des iHeartRadio Jingle Ball 2014 à New York.

Calvin Harris joue lors des iHeartRadio Jingle Ball 2014 à New York. Crédits : Mik/AFP | Date :

Calvin Harris en 2009, au festival music in Hyde Park. Crédits : Ben Stansall/AFP | Date :

Taylor Swift et Calvin Harris s'enlaçant au iHeartRadio de 2018. Crédits : Jason Kempin/AFP | Date :

Le DJ Calvin Harris et la mannequin Aarika Wolf lors de la soirée GQ et Giorgio Armani en 2015 à Hollywood. Crédits : Joe Scarnic/AFP | Date :

Rita Ora et Calvin Harris sur le tapis rouge. Crédits : Christopher Polk/AFP | Date :

Dua Lipa et Calvin Harris lors des BRIT Awards 2019. Crédits : Daniel Leal-Olivas/AFP | Date :

Clavin Harris et Rita Ora lors des Brit Awards de 2014. Crédits : Andrew Cowie/AFP | Date :

Ne-Yo et Calvin Harris lors de la 30ème cérémonie des Pop Music Awards au Loews Hollywood Hotel. Crédits : Paul A/AFP | Date :

Calvin Harris avec son ex compagne, Rita Ora, lors de la 56ème cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles Crédits : Robyn Beck/AFP | Date :

Jessie J et Calvin Harris au Jingle Ball, en 2014. Crédits : Mike Coppola/AFP | Date :

David Guetta et Calvin Harris lors de la 30ème cérémonie ASCAP Pop Music Awards Crédits : Paul A/AFP | Date :

publié le 17/01/2020 à 10:50

36 photos pour 36 ans. Calvin Harris souffle ce vendredi 17 janvier 2020 sa 36ème bougie d'anniversaire. Le DJ le plus suivi au monde sur Instagram (10,2 millions d'abonné.e.s) a collaboré avec les plus grands artistes de la planète. Rihanna, Katy Perry, Rita Ora, Sam Smith, Pharrel Williams ou bien encore Dua Lipa, tous l'ont côtoyé.

Le roi de l'éléctropop a foulé les plus beaux tapis rouges du globe. Entre smokings, vestes et autres chemises, l'artiste écossais a offert bon nombre de styles différents à son public. Fun Radio vous propose un florilège des plus belles photos de Calvin Harris.

De ses débuts timides sur la scène de Coachella en 2008, à ses pas assurés lors des prestigieuses cérémonies de remise de prix et ses sets de grandes qualités lors de concerts, les photos qui suivent risquent de vous surprendre.