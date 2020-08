DIAPORAMA - David Guetta, DJ Snake, Bob Sinclar... Les DJ's en vacances !

publié le 04/08/2020 à 14:36

Quelques jours de repos bien mérités. Plus habitués des clubs que des plages, les DJ's vivent une année particulière. Avec l'épidémie de coronavirus, les artistes n'ont d'autres choix que de prendre des vacances cet été puisque la plupart des grandes discothèques sont fermées et les festivals annulés.



Résultat, pas de show dithyrambique, mais des vacances en bord de plage avec comme jouets : jet-ski, yacht et autres planches de surf. Chaque DJ profite de ce moment de détente pour se ressourcer et ainsi mieux attaquer la rentrée. David Guetta opte pour le surf tout comme Martin Garrix, DJ Snake pour la vitesse avec son scooter des mers, et Bob Sinclar pour quelque chose de moins risqué... la bouée.

De son côté, notre animatrice du DJ Talk, Maeva Carter, savoure les sublimes paysages des Gorges du Verdon, tandis que Malaa profite d'une sortie en bateau, cigare en bouche, tel un mafieux.